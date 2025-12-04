Skip to content
/ ©Kat Jayne / Pexels
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Frau, die ihre Hände vor dem Gesicht hat und scheinbar traurig ist. Die Szenerie ist in schwarz-weiß dargestellt.
Den Ermittlungen zufolge soll der Verdächtige über Live-Streams sexuellen Missbrauch von Kindern auf den Philippinen gegen Bezahlung mitverfolgt haben.
St. Pölten (NÖ)
04/12/2025
Sexueller Missbrauch

NÖ erschüttert: Polizei ermittelt gegen Beamten wegen Kinderpornografie

Ein 50-jähriger Beamter aus Niederösterreich sitzt wegen Kinderpornografie in U-Haft. Die Ermittlungen laufen nach Hinweisen von Interpol aus den USA.

von Andrea Lautmann
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen einen Beamten des Landes Niederösterreich wegen des Verdachts der Kinderpornografie und Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen. Der 50-Jährige befindet sich seit 30. November in Untersuchungshaft.

Hinweis aus den USA löste Ermittlungen aus

Den Ermittlungen zufolge soll der Verdächtige über Live-Streams sexuellen Missbrauch von Kindern auf den Philippinen gegen Bezahlung mitverfolgt haben. Die Spur führte das Bundeskriminalamt nach Niederösterreich.

Hausdurchsuchung und Datenauswertung

Auf Anordnung der Justiz wurden das Haus des Mannes durchsucht und Datenträger sichergestellt. Diese müssen nun ausgewertet werden, um den Vorwürfen nachzugehen. Es soll sich um einen Spitzenbeamten des Regierungsviertel in St. Pölten handeln. Die Führungskraft des Landes ist selbst mehrfacher Familienvater.

Suspendierung und Unterstützung der Familie

Der Beamte wurde umgehend suspendiert. Die Landesverwaltung betont, dass die Familie psychologisch betreut wird. Die Staatsanwaltschaft verweist auf die laufenden Ermittlungen und nennt keine weiteren Details.

