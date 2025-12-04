NÖ erschüttert: Polizei ermittelt gegen Beamten wegen Kinderpornografie

Ein 50-jähriger Beamter aus Niederösterreich sitzt wegen Kinderpornografie in U-Haft. Die Ermittlungen laufen nach Hinweisen von Interpol aus den USA.

Den Ermittlungen zufolge soll der Verdächtige über Live-Streams sexuellen Missbrauch von Kindern auf den Philippinen gegen Bezahlung mitverfolgt haben.

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen einen Beamten des Landes Niederösterreich wegen des Verdachts der Kinderpornografie und Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen. Der 50-Jährige befindet sich seit 30. November in Untersuchungshaft.

Hinweis aus den USA löste Ermittlungen aus

Die Spur führte das Bundeskriminalamt nach Niederösterreich.

Hausdurchsuchung und Datenauswertung

Auf Anordnung der Justiz wurden das Haus des Mannes durchsucht und Datenträger sichergestellt. Diese müssen nun ausgewertet werden, um den Vorwürfen nachzugehen. Es soll sich um einen Spitzenbeamten des Regierungsviertel in St. Pölten handeln. Die Führungskraft des Landes ist selbst mehrfacher Familienvater.

Suspendierung und Unterstützung der Familie

Der Beamte wurde umgehend suspendiert. Die Landesverwaltung betont, dass die Familie psychologisch betreut wird. Die Staatsanwaltschaft verweist auf die laufenden Ermittlungen und nennt keine weiteren Details.