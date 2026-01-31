Nach Lawinenabgang: Falsche Fährte löst Großeinsatz am Berg aus

Zu einem Lawinenabgang kam es am letzten Jännertag auf der Wanglspitze. Weil in der Nähe Skispuren zu sehen waren, rückten zwei Hubschrauber aus, um nach möglichen Verschütteten zu suchen.

Unterhalb der Wanglspitze löste sich am Samstag eine Lawine. Im unmittelbaren Nahbereich wurden zudem Skispuren gesichtet. Deshalb musste man davon ausgehen, dass jemand verschüttet wurde, und es wurde ein Großalarm ausgelöst.

Zwei Hubschrauber im Einsatz

Die Bergrettung Mayrhofen und die Alpinpolizei rückte auf die Wanglspitze aus, ebenso wie ein Rettungshubschrauber und ein Hubschrauber der Polizei. Der Einsatz konnte mittlerweile beendet werden. „Die anfängliche Befürchtung hat sich nicht bestätigt, es war eine Negativlawine und keine Personen waren betroffen“, so die Landespolizeidirektion Tirol gegenüber 5 Minuten.