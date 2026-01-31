Skip to content
©5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Feuerwehrhütchen und das Feuerwehrauto auf einer gepflasterten Straße.
Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus.
Kirnbach/Niederösterreich
31/01/2026
Wegen Aschenresten

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Mülltonnenbrand in Niederösterreich

Bereits am 24. Januar musste die Freiwillige Feuerwehr in Kirnberg ausrücken. In den frühen Morgenstunden gerieten mehrere Mülltonnen an einer Hausfassade in Brand. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Hausbesitzer.

von Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Am Morgen des 24. Januars heulen in Kirnberg in Niederösterreich die Sirenen. Die Freiwillige Feuerwehr rückt mit drei Fahrzeugen zu einem gemeldeten Mülltonnenbrand aus. Das Feuer ist schnell unter Kontrolle. Jetzt ist auch die Ursache des Feuers bekannt.

Asche unsachgemäß entsorgt

Der Hausbesitzer hatte nämlich am Abend davor Asche aus einem Kachelofen in den Mülltonnen entsorgt. In dieser dürften sich noch Reste von Glut befunden haben. Dies stelle den Strafbestand der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst dar. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte das Bezirkspolizeikommando Melk gegenüber NÖN mit.

