1,18 Promille: Probeführerscheinbesitzer (18) kracht gegen Baum

Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker stößt in der Nacht auf den 31. Januar mit einem Baum zusammen. Sein gleichaltriger Beifahrer wird dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Der Alkotest des Fahrers ergibt eine beträchtliche Alkoholisierung.

Gegen 1:30 Uhr ist ein Auto im Bereich Irrsberg im Bezirk Vöcklabruck in Richtung Thalgau unterwegs. Im Fahrzeug sitzen zwei 18-Jährige. In einer Linkskurve verliert der Lenker plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug, und der Wagen schlittert auf der schneebedeckten Fahrbahn in den Straßengraben und rammt einen Baum. Während der Lenker noch aussteigen kann, kann der Beifahrer das Auto nicht mehr selbstständig verlassen.

Fahrer gibt seinen Probeführerschein vor Ort ab

Drei Feuerwehren rückten sogleich zum Einsatzort aus. Mittels Motorsägen müssen sie zunächst einen Baum entfernen, um den 18-Jährigen aus dem Auto retten zu können. Der junge Mann wird von der Rettung in das UKH Salzburg gebracht. Die Polizei führt beim Lenker einen Alkotest durch. Dieser ergibt 1,18 Promille. Den Probeführerschein ist er somit los, und er wird angezeigt.