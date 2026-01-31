Autolenker verliert Kontrolle: Fußgänger (82) schwer verletzt

In Wels-Land kam es am Samstag, dem 31. Jänner 2026 zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 79-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle und erfasste einen Fußgänger frontal.

Am 31. Jänner 2026 gegen 13.50 Uhr lenkte ein 79-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug entlang der Badgasse aus östlicher Richtung kommend in Fahrtrichtung Westen. Auf Höhe eines Wohnhauses gingen drei Fußgänger im Alter von 77, 79 und 82 Jahren, alle aus dem Bezirk Wels-Land, aufgrund eines fehlenden Gehsteiges auf der Fahrbahn. Kurz vor den Fußgängern verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW und erfasste in weiterer Folge den 82-Jährigen frontal.

82-Jähriger schwer verletzt

Die beiden weiteren Fußgängerinnen konnten sich noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, wobei sich die 79-Jährige leicht verletzte. Der 82-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Mehrere Sanitäter, die sich in einem unmittelbar angrenzenden Gebäude des Roten Kreuzes befanden, leisteten sofort Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus eingeliefert.