Fast 100 Euro weg: Betrug via Nachnahme fliegt gerade rechtzeitig auf

Konsumentenschützer warnen vor einer Betrugsmasche bei der Paketannahme. Eine Familie aus Graz-Umgebung erlebte dies vor kurzem am eigenen Leib, und kann den Betrug in letzter Sekunde auffliegen lassen.

Es klingelt an der Haustür einer steirischen Familie. Vor der Tür steht der Postbote mit einem Paket, welches die Familie angeblich bestellt haben soll. Die Nachnamegebühr beträgt 109 Euro, das ist auf dem Paket handschriftlich notiert. Die Familie wird stutzig, denn sie hat nichts bestellt. Das Päckchen wird nicht angenommen, und der Absender „MANY QIAN“ gegoogelt. Da wird schnell klar, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Was ebenfalls auffällt: Die Postleitzahl des Absenders ist falsch, denn die Postleitzahl von Kalsdorf lautet 8401.

©Leserfoto Der gefälschte Paketaufkleber: Links oben erkennt man den Absender mit der falschen Postleitzahl.

Absender schon öfters aufgetaucht

Das Verbraucherportal Paketda warnt auf seiner Website vor diesem Absender. Der Modus Operandi sei bisher immer der gleiche: Auf verschiedenen Websites wird Werbung geschaltet, auf dem man beispielsweise hochpreisige Elektrogeräte kaufen kann. Wenn man diese dann bestellt, bekommt der Kunde die Ware mit der Post zugestellt, bezahlt wird immer per Nachnahme. In den Paketen befindet sich dann meist billige Ware, die nicht dem bestellten Artikel entspricht. Der Absender sei immer der gleiche: MANY QIAN, die Adresse lautet auf ein österreichisches Postverteilerzentrum. Teilweise ist sogar die Postleitzahl fehlerhaft.

„Ich wollte die Geschichte mit euch teilen, um darauf aufmerksam zu machen“

Die betroffene 5 Minuten-Leserin

Konsumentenschützer mahnen zur Vorsicht

Nun wurden auch schon mehrere Fälle bekannt, auch aus dem Burgenland und Kärnten. Konsumentenschützer warnen vor der Betrugsmasche mittels Nachnahme, und rufen dazu auf, immer den Absender zu überprüfen und keine voreiligen Zahlungen zu tätigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.01.2026 um 18:38 Uhr aktualisiert