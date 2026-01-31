Wetterbericht: Durchwachsener Start in den Februar

Der erste Februartag bringt in der Früh viele Wolken und Nebel. Während es im Westen etwas auflockert, bleibt es im Osten grau. Niederschlag ist auch zu erwarten. Die Höchstwerte betragen minus eins bis plus acht Grad.

In den meisten Landesteilen startet der Sonntag mit vielen dichten Wolken, oder zum Teil zähem Hochnebel und Nebel in Becken und Tälern, so die GeoSphere Austria. Da und dort gibt es leichtes Schneegrieseln, im Osten und Südosten mitunter auch leichten Schneefall aus der feuchten Schicht. Im Tagesverlauf bleibt es schließlich im Osten meist trüb. Weiter im Westen und Südwesten kann sich hingegen im Tagesverlauf immer öfters sonniges und trockenes Wetter behaupten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Südost. Die Temperaturen starten zwischen minus zehn und plus einem Grad. Die Tageshöchsttemperaturen umspannen schließlich minus eins bis plus acht Grad, am wärmsten wird es in mittleren Höhenlagen im Westen.

Grau in Grau auf den Gipfeln

Am Sonntag spielen Wolken im Wettergeschehen auf den Bergen wieder eine größere Rolle. Von Osten her drängen dichte Wolken über die Ostalpen, dabei geraten viele höhere Gipfel in Nebel. Auch so tut sich die Sonne schwer und kommt nur zwischendurch und oft stark gedämpft durch die Wolken. Etwas besser sind die Verhältnisse im Westen, aber auch hier kann die Sicht zeit- und gebietsweise durch Nebelbänke eingeschränkt sein. Dazu weht weiterhin meist nur schwacher Wind aus uneinheitlichen Richtungen.