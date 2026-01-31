Nachbar findet Verletzten (71) im Wald, Hubschrauber rückt aus

Bei Forstarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde Saxen (Bezirk Perg) in Oberösterreich wurde ein 71-Jähriger schwer verletzt. Ein Nachbar entdeckte den Mann und setzte die Rettungskette in Gang.

Ein 71-Jähriger führte am Samstag, dem 31. Jänner 2026 in einem Waldstück in der Gemeinde Saxen alleine Forstarbeiten durch. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei mit seinem Bein unter den Hinterreifen seines landwirtschaftlichen Zugfahrzeuges und wurde eingeklemmt. Gegen 12 Uhr wurde der Mann von einem Nachbarn ansprechbar aufgefunden, welcher umgehend die Rettungskette in Gang setzte. Der Verletzte konnte von den Freiwilligen Feuerwehren mittels Hebekissen befreit werden. Die Erstversorgung erfolgte durch das Rote Kreuz Grein sowie einem Notarztteam. Der 71-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen.