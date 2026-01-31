Alkoholisiert: Rodelspaß in Tirol nimmt fatalen Ausgang

Zwei junge Deutsche sind bei einer Rodelpartie in Westendorf in Tirol schwer gestürzt. In einer Kurve verloren sie die Kontrolle und stürzten eine Böschung hinab.

Am 31. Jänner 2026 gegen 14 Uhr fuhren ein 24-jähriger Deutscher und eine 20-jährige Deutsche (beide Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) die Rodelbahn Wilder Kaiser Brixental im Gemeindegebiet von Westendorf gemeinsam mit einer Rodel ohne Helm talwärts. In einer scharfen Rechtskurve verloren sie die Kontrolle über die Rodel, stürzten samt der Rodel ca. 40-50 Meter eine steile Böschung hinab und blieben schwer verletzt liegen.

Rodler waren betrunken

Beide Personen waren ansprechbar, jedoch augenscheinlich alkoholisiert. Der 24-Jährige wurde mit einer schweren Verletzung am linken Sprunggelenk mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol und die 20-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen.