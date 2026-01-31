Feuerwehr holte zwei Männer aus brennender Wohnung: Katze verstorben

Die Innsbrucker Florianis wurden zu einem Wohnungsbrand alarmiert und retteten zwei Männer (55, 57) aus dem 2. Stock. Ein Bewohner wurde schwer verletzt, doch für eine Katze kam jede Hilfe zu spät.

Am heutigen Samstag kam es gegen 14.20 Uhr in einer Wohnung im 2. Stock in Innsbruck zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. In der Wohnung befanden sich zwei Österreicher im Alter von 55 und 57 Jahren.

Rettung über das Fenster

Der Jüngere der beiden wurde von der Feuerwehr mittels Drehleiter durch ein offenes Fenster gerettet. Der Ältere, welcher sich unter einem Tisch in Sicherheit brachte, wurde ebenfalls durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Das Feuer im Schlafzimmer der Wohnung konnte durch die Feuerwehrkräfte unter Einsatz von schwerem Atemschutz rasch gelöscht werden.

Mann verletzt und Katze tot aufgefunden

„Der 57-Jährige wurde mit einer schweren Rauchgasvergiftung und Verbrennungen am Bein in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine verstorbene Katze in der Wohnung aufgefunden“, heißt es vonseiten der Polizei. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder ein vorsätzlichem Verhalten vor. Weitere Erhebungen zur Brandursache sind im Gange.