Hass, Gewalt, Erpressung: So ließ Rat auf Draht illegale Inhalte löschen

Hass, Gewalt und Erpressung sind für viele junge Menschen keine abstrakten Begriffe, sondern Alltag im Netz. Im Jahr 2025 gingen bei Rat auf Draht 174 Meldungen zu rechtswidrigen Social-Media-Inhalten ein.

Hass, Gewalt und Erpressung sind für viele junge Menschen keine abstrakten Begriffe, sondern Alltag im Netz. Im Jahr 2025 gingen bei Rat auf Draht 174 Meldungen zu rechtswidrigen Social-Media-Inhalten ein. Möglich wurde das konsequente Vorgehen durch eine neue Rolle mit Gewicht: Rat auf Draht ist seit Anfang des Jahres „Trusted Flagger“ nach dem EU-Digital-Service-Act.

Wenn das Internet zur Belastung wird

Was für Erwachsene oft nach „nur einem Post“ aussieht, kann für Kinder und Jugendliche massiven Druck bedeuten. Gewaltverherrlichende Videos, Erpressung mit intimen Bildern oder Missbrauchsdarstellungen hinterlassen Spuren. Genau hier setzt Rat auf Draht an: Über ein eigenes Meldeformular können Betroffene oder Beobachtende Links zu problematischen Inhalten einsenden. Möglich wurde das konsequente Vorgehen durch eine neue Rolle mit Gewicht: Rat auf Draht ist seit Anfang des Jahres „Trusted Flagger“ nach dem EU-Digital-Service-Act, so aus einem Bericht der NÖN. So prüft die Beratungsstelle gemeldete Inhalte und wird aktiv, wenn Gesetze verletzt werden.

Trusted Flagger: Mehr Durchsetzungskraft im Netz

Der Unterschied zu herkömmlichen Nutzer-Meldungen ist entscheidend: Plattformen müssen auf Hinweise von Trusted Flaggern zeitnah reagieren und über gesetzte Maßnahmen informieren. Von den 174 eingegangenen Meldungen wurden 64 Inhalte als rechtswidrig eingestuft und gemeldet. In der Mehrzahl dieser Fälle kam es tatsächlich zu einer Entfernung der Beiträge.

Die Auswertung zeigt deutliche Schwerpunkte: TikTok: 24 Meldungen, davon 17 wegen Gewaltverherrlichung

Instagram: 17 Meldungen, 16 davon im Zusammenhang mit Sextortion

Discord: 15 Meldungen, darunter neun Fälle von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger

Warum junge Menschen Hilfe brauchen

Viele Nutzer hatten vor der Kontaktaufnahme bereits versucht, Inhalte selbst zu melden, oft ohne Erfolg. „Meldesysteme sind für Kinder und Jugendliche häufig zu kompliziert“, sagt Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht, in einem Bericht der NÖN. Teilweise werde im Meldeprozess sogar verlangt, ein konkretes Gesetz zu benennen, gegen das verstoßen werde. Für junge Menschen ist das kaum zu bewältigen. Hinzu kommt die Unsicherheit: Ist ein Inhalt wirklich rechtswidrig oder „nur“ verstörend? Diese Grauzonen führen dazu, dass viele Betroffene zögern, Hilfe zu holen. Rat auf Draht versteht sich nicht nur als Meldestelle. Bei jeder Anfrage wird auch auf begleitende Beratung hingewiesen. „Rechtswidrige Online-Inhalte können starken Leidensdruck und psychische Belastungen auslösen“, betont Satke. Unterstützung sei deshalb ein zentraler Teil der Arbeit – besonders dann, wenn Kinder und Jugendliche direkt betroffen sind.

Ein Gesetz mit Wirkung

Der Digital-Service-Act hat die Spielregeln verändert. Während früher viele Meldungen folgenlos blieben, sind Plattformen in der EU nun verpflichtet, auf Hinweise von Trusted Flaggern zu reagieren. Die Entfernung illegaler Inhalte ist damit nicht mehr bloß Kulanz, sondern gesetzliche Pflicht.