Lawinenabgang in Gurgl: Skitourengeher schwer verletzt

Ein Lawinenabgang hat am Samstag einen Skitourengeher im hochalpinen Gelände am Eiskögele in Gurgl schwer verletzt. Der Mann wurde von einer Schneebrettlawine mitgerissen und musste per Hubschrauber geborgen werden.

Beim Aufstieg durch einen sehr steilen Südwesthang löste sich oberhalb der Gruppe eine etwa 40 Meter breite Schneebrettlawine.

Der Unfall ereignete sich am 31. Jänner gegen 14.30 Uhr. Eine fünfköpfige Skitourengruppe war im Bereich des Eiskögeles auf rund 3.120 Metern Seehöhe unterwegs. Beim Aufstieg durch einen sehr steilen Südwesthang löste sich oberhalb der Gruppe eine etwa 40 Meter breite Schneebrettlawine.

150 Meter mitgerissen

Ein 31-jähriger Schweizer, der als Zweiter der Gruppe aufstieg, wurde von den Schneemassen erfasst, rund 150 Meter mitgerissen und teilweise verschüttet. Die übrigen vier Tourengeher befanden sich außerhalb des Lawinenanrisses und blieben unverletzt. Der Mann zog sich bei dem Lawinenabgang eine schwere Verletzung im Bereich des rechten Sprunggelenks zu. Da im Unfallbereich kein Mobilfunkempfang bestand, musste eines der Gruppenmitglieder ins Tal abfahren, um den Notruf abzusetzen. In weiterer Folge wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert. Die Hubschrauberbesatzung barg den Verletzten aus dem steilen Gelände und brachte ihn zur medizinischen Versorgung in die Medalp Sportsclinic nach Imst.

Gruppe fährt selbstständig ab

Die übrigen Mitglieder der Skitourengruppe konnten selbstständig ins Tal abfahren. Weitere Personen kamen bei dem Lawinenabgang nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zu den Lawinenbedingungen dauern an.