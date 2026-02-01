Familiennachzug bricht ein – Asylstopp nicht der Hauptgrund

Beim Familiennachzug von Flüchtlingen nach Österreich wurde 2025 ein deutlicher Rückgang verzeichnet. Nach 8.234 Anträgen im Jahr 2024 waren es 2025 nur noch 1.996. Eine Detailauswertung zeigt nun, dass dies nur zu einem eher geringen Teil auf den von der Regierung ausgerufenen Stopp der Familienzusammenführung zurückgeht, wie die APA am 1. Feber erklärte. Eine größere Rolle dürften eine geänderte Spruchpraxis bei Asylanträgen aus Syrien und eine große Zahl an eingeleiteten Aberkennungsverfahren spielen.

Tausende Aberkennungsverfahren laufen

Basis der jüngsten Entwicklung ist der Machtwechsel in Damaskus. Im Dezember 2024 wurde Machthaber Assad gestürzt, infolge dessen wurde in Österreich die Bearbeitung von Asylanträgen aus Syrien ausgesetzt. Die logische Folge: Weniger Verfahren bedeuten weniger Asyltitel und damit auch weniger Familiennachzug. Außerdem wurden infolge des Machtwechsels auch mehrere tausend Aberkennungsverfahren bei Syrern eingeleitet. Solange diese laufen, wurden bisher auch keine Anträge auf Familiennachzug mehr genehmigt. Erst eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in diesem Jänner könnte zu einer Änderung dieser Praxis führen. Das Innenministerium hat diesbezüglich eine Prüfung angekündigt.

Subsidiärer Schutz nun häufiger als Asyl

Der dritte Effekt der politischen Änderungen in Syrien war eine geänderte Spruchpraxis der österreichischen Behörden. Bis inklusive 2024 war Asyl die üblichere Variante, 2025 zeigte sich der subsidiäre Schutz auf dem Vormarsch. So wurde Syrern im Vorjahr in gut 1.250 Fällen Asyl zugesprochen, aber mehr als 1.900 Mal subsidiärer Schutz. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 wurde rund 12.500 Mal Asyl, aber nur etwa 5.500 Mal subsidiärer Schutz zugesprochen. Für das Familienverfahren ist das relevant, weil bei Asylstatus sofort ein Antrag naher Angehöriger gestellt werden kann, bei subsidiärem Schutz muss man hingegen drei Jahre warten.

Hohe Zahlen brachten Schulsystem ins Wanken

Anfang 2024 kamen in Bezug auf den Familiennachzug mehrere Faktoren (schnellere Verfahren sowie ein aufgelöster Rückstau von Anträgen) zusammen, die plötzlich monatliche Antragszahlen bis über 2.000 und Einreisezahlen von monatlich bis zu 1.300 ergaben. Diese hohen Zahlen brachten in der Folge das österreichische Schulsystem ins Wanken. Im zweiten Halbjahr entspannte sich die Situation jedoch wieder und die monatlichen Antragszahlen beliefen sich auf gut 400, während die Einreisezahlen durchschnittlich 250 betrugen.

Notverordnung trotz rückläufiger Zahlen

Im Jahr 2025 ging es nach dem Machtwechsel in Syrien mit den Anträgen weiter deutlich zurück. So waren etwa im Februar nur noch 241 entsprechende Ansinnen auf Nachzug eingebracht worden. Dennoch bestand die Regierung darauf, den Familiennachzug ab Jahresmitte mittels einer Notverordnung weiter abzubremsen. Angenommen werden die Anträge seither zwar weiter, aber außer bei besonders berücksichtigungswürdigen Fällen vorerst nicht behandelt. Gewaltige Auswirkungen auf die Antragszahlen gab es deswegen allerdings nicht. Im Juli wurden 182 Anträge, im August 108, im September 159 und im November 200 verzeichnet – also gerade einmal 41 weniger als im Februar, als der Asylstopp noch nicht galt. Auch der Rückstau war Ende November mit 1.700 Anträgen überschaubar. Vor nicht allzu langer Zeit war die Zahl noch dreimal so groß.

Tatsächliche Einreisen stark gesunken

Schaut man die positiven Prognosen an, lagen diese im Jänner bei 91, im September bei 86, also auf sehr ähnlichem Niveau. Worauf der Asylstopp allerdings wirklich einen Einfluss hatte, waren die tatsächlichen Einreisen. Diese lagen zu Jahresbeginn 2025 noch bei 232 im Monat. Im Oktober waren es nur mehr neun, im November gar nur noch eine. Das überrascht insofern, als sich bei den Einreisegenehmigungen zwischen Jänner (91) und November (73) nicht allzu viel tat. Gesamt gab es im Vorjahr etwas über 1.000 Einreisen. Rund die Hälfte betraf Kinder und Jugendliche zwischen null und 15 Jahren – also Personen, die für die Situation an Bildungseinrichtungen relevant sind.

Kritik an Notverordnung

Lukas Gahleitner-Gertz von der NGO asylkoordination kritisiert in Bezug auf die Zahlen, dass die Regierung mit ihrer „Notverordnung“ im Wesentlichen auf einen fahrenden Zug aufgesprungen sei. Wie sich gezeigt habe, könne man den Zuzug ohnehin steuern, ohne leichtfertig eine gesamtstaatliche Notlage auszurufen, meinte er im APA-Gespräch. Für ihn der größte Faktor war dann auch nicht der Asylstopp, sondern die Einleitung der Aberkennungsverfahren und die Änderung der Entscheidungspraxis. Ob die juristisch umstrittene Notverordnung hält, ist noch offen. Fakt ist, dass sie von der Regierung bis Mitte 2026 verlängert wurde. Danach soll der Familiennachzug über die Niederlassungsverordnung per Quoten festgelegt werden. In dieser werden schon Kontingente für Familiennachzug bei Drittstaatsangehörigen (meistens Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten) geregelt. (APA/Red., 1.2.2026)