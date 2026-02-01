Drogenlenker (35) liefert sich Rennen mit Tiroler Polizei

Polizeibeamte wollten am 31. Januar ein Auto kontrollieren, jedoch fuhr der Fahrer davon. Nach einigen gefährlichen Manövern hielt der 35-Jährige schließlich an. Ein Drogentest verlief positiv.

Um kurz vor 17 Uhr fiel den Streifenpolizisten in Reutte ein bekanntes Fahrzeug auf. Weil sie wussten, dass dem Besitzer des Autos der Führerschein bereits entzogen worden war, wollten sie es kontrollieren. Der Lenker gab jedoch Gas, und fuhr den Beamten davon.

Waghalsige Verfolgungsjagd

Die Polizisten nahmen sogleich die Verfolgung auf. Der Lenker raste ohne Rücksicht davon, und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer mit riskanten Überholmanövern. Im Bereich der Gipsmühlstraße in Breitenwang konnte der 35-jährige Fahrer schließlich gestoppt werden. Ein bei ihm durchgeführter Drogentest war positiv. Er wird nun angezeigt.