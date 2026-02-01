Unfall in Leonding: Auto krachte mit Karacho in Asia-Restaurant

Ein Verkehrsunfall mit ungewöhnlichem Ausgang sorgte Samstagabend in Leonding für einen Großeinsatz. Nach einer Kollision auf der B139 kam ein Auto von der Straße ab und landete im Fenster eines Asia-Restaurants.

Kurz nach 21 Uhr kam es auf der Welser Straße (B139) im Leondinger Stadtteil Hart zu einem schweren Verkehrsunfall, so aus einem Bericht der OÖN. Ein Auto und ein Kleintransporter kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache auf der vielbefahrenen Bundesstraße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter über das erhöhte, zweigleisige Straßenbahnbett auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Auto landet im Restaurantfenster

Auch das Auot kam nach der Kollision von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach die Fensterscheibe eines Asia-Restaurants und kam im Bereich des Lokals zum Stillstand. Glücklicherweise hielten sich zum Unfallzeitpunkt keine Gäste im betroffenen Bereich des Restaurants auf. Verletzt wurde dort niemand.

Mehrere Verletzte und Großeinsatz

Die Insassen beider Fahrzeuge erlitten Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Das Ausmaß der Verletzungen ist derzeit nicht bekannt. Neben der Polizei standen das Rote Kreuz, der Samariterbund sowie die Feuerwehr im Einsatz. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, band auslaufende Betriebsmittel und unterstützte beim Abtransport der Fahrzeuge. Die Welser Straße war im Bereich der Unfallstelle zeitweise nur eingeschränkt passierbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.