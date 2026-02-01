Unfall-Schock: 60-Jähriger kracht gegen Baum und stirbt

Am letzten Januartag fuhr ein 60-jähriger Mann in Mistelbach auf der Landesstraße, als von der Fahrbahn abkommt und einen Baum rammt. Dadurch erleidet der Mann so schwere Verletzungen, dass er stirbt.

Der 60-Jährige war zu Mittag auf einer Landesstraße in Mistelbach unterwegs, und fuhr in Richtung Kettlasbrunn. Aus bisher unbekannter Ursache kommt der Lenker mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Er kracht mit voller Wucht gegen einen Baum. Für den 60-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät, er erliegt noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.