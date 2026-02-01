Heeresspezialisten entsorgten im letzten Jahr 30 Tonnen Bombenfunde

Der Entminungsdienst des Bundesheeres zog Bilanz. Über tausend Mal mussten die Experten im vergangenen Jahr ausrücken, um gefährliche Altlasten in ganz Österreich zu bergen.

Der Entminungsdienst des Bundesheeres hat im vergangenen Jahr knapp 30 Tonnen an Kriegsmaterial unschädlich gemacht. Zwischen 1. Jänner und 31. Dezember wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums österreichweit 1.094 Funde gemeldet und abgearbeitet. Insgesamt wurden fast 30.000 Kilogramm gefährlicher Altmunition geborgen, untersucht und fachgerecht entsorgt.

Großes Risiko bei Entschärfungen

Darunter hätten sich auch besonders gefährliche Funde befunden, wie 172 Streubomben, vier Anti-Personen-Minen sowie 13 Bombenblindgänger mit einem Gewicht von über 50 Kilogramm. Diese Kampfmittel unterliegen internationalen Melde- und Vernichtungsverpflichtungen und hätten „höchste fachliche Expertise bei der Entschärfung“ erfordert, hieß es.

Auch Taucher und Bergsteiger im Einsatz

Aus Gewässern wurden von der Tauchgruppe des Entminungsdienstes im vergangenen Jahr 5.589 Kilogramm Kriegsmaterial geborgen. Die Alpingruppe machte im hochalpinen Grenzgebiet zu Italien 211 Kilogramm sprengkräftiger Altmunition unschädlich.

Fast 300.000 Kilometer durch ganz Österreich gefahren

Niederösterreich befand sich unter den Bundesländern an der Spitze. Mit 8.712 Kilogramm wurden dort die größten Mengen an Kriegsmaterial geborgen. Danach folgten Wien mit 7.243 Kilogramm und Kärnten mit 6.361 Kilogramm. Insgesamt legten die 16 Einsatzfahrzeuge des Entminungsdienstes im Berichtsjahr knappe 300.000 Kilometer zurück, hieß es.

Viele Sprengungen in Niederösterreich durchgeführt

Vernichtet und entsorgt wurde das Kriegsmaterial überwiegend auf den Sprengplätzen Großmittel und Allentsteig, beide in Niederösterreich. Große Mengen an Infanteriemunition und Kriegsschrott wurden thermisch behandelt oder wiederverwertet. Zusätzlich mussten 50 Sofortsprengungen an Ort und Stelle durchgeführt werden. Sämtliche Maßnahmen erfolgten ohne Personen- oder Sachschäden.

Kudos von Ministerin Tanner

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) lobte die „eindrucksvollen“ Leistungen des Entminungsdienstes und dankte den Spezialisten. Zudem betonte Tanner, wie wichtig diese „professionelle Vorsorge für die Sicherheit der Bevölkerung“ sei.

Rund um die Uhr in Einsatzbereitschaft

Der Entminungsdienst ist für die Sicherung, den Transport, die Verwahrung und die Vernichtung von Kriegsmaterial aus der Zeit vor 1955 zuständig. Die Einsätze erfolgen im gesamten Bundesgebiet und werden durch die Hauptdienststelle Wien sowie die Außenstellen Hörsching und Graz durchgeführt. Ein durchgehender Einsatzbetrieb werde durch Rufbereitschaft gewährleistet, hieß es. (APA 01.02.2026)