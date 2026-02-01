Fahrzeugüberschlag in Dornbirn: Zwei Teenager verletzt

Der Crash stellt die Polizei vor ein Rätsel. Vier junge Insassen sind in den Unfall verwickelt, bei dem sich ein Auto überschlägt. Wer gefahren ist, muss jetzt ermittelt werden.

In der Nacht auf den 1. Februar war ein Auto mit vier Insassen, allesamt zwischen 17 und 18 Jahren, auf der Stöckenstraße in Dornbirn unterwegs. Plötzlich kommt es zu dem dramatischen Unfall: Aus noch unklarer Ursache kommt das Fahrzeug ins Schleudern und überschlägt sich.

Zwei Jugendliche erlitten durch den Crash Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung bringt sie ins Krankenhaus nach Dornbirn. Noch ist nicht sicher wer das Fahrzeug gelenkt hat. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.