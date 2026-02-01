Skip to content
Region auswählen:
/ ©APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Notarzt.
Der Mann wurde nach der Versorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gefahren.
Marchtrenk/OÖ
01/02/2026
Jetzt im Krankenhaus

82-jähriger Fußgänger bei brutalem Unfall schwer verletzt

Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr in Marchtrenk einen 82-jährigen Fußgänger nieder. Zwei Frauen konnten sich vor dem Unglück gerade noch retten. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)

Am frühen Nachmittag des letzten Januartages ereignete sich der schockierende Unfall in Marchtrenk: Ein 82-jähriger Mann ging in Begleitung von einer 77-jährigen und und einer 79-jährigen Frau im Stadtgebiet auf der Fahrbahn, denn in dem Bereich gibt es keinen Gehsteig. Ein vorbeikommender 79-jähriger Lenker verlor die Kontrolle über sein Auto, krachte zuerst gegen ein geparktes Fahrzeug und fuhr dann unkontrolliert auf die drei Fußgänger zu.

Sanitäter waren zufällig vor Ort

Die beiden Frauen konnten sich noch mit einem Sprung auf die Seite retten. Der 82-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Zufällig waren zwei Sanitäter vor Ort und leisteten erste Hilfe. Der Verletzte wurde nach der notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: