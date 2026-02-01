Zwei Verschüttete bei Lawine in Vorarlberg: Ursache jetzt bekannt

Bei einem Lawinenabgang am Samstag wurden am Klösterle in Vorarlberg drei Personen verschüttet. Ein 70-Jähriger wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei kennt nun den Grund der Auslösung und sucht Zeugen.

Zwei Rettungshubschrauber waren am Klösterle im Einsatz. Jetzt ist klar, was die Lawine auslöste.

Zwei Rettungshubschrauber waren am Klösterle im Einsatz. Jetzt ist klar, was die Lawine auslöste.

Am 31. Januar um etwa 13 Uhr brach eine fünfköpfige Gruppe zu einer Skitour auf die Maroiköpfe im Rahmen eines Lawinenkurses auf. Während des Aufstieges löste sich plötzlich etwa 80 Meter oberhalb der Gruppe ein Schneebrett. Der 70-jährige Bergführer und eine 33-jährige Tourengeherin wurden über felsiges Gelände mitgerissen und komplett verschüttet. Eine 37-Jährige wurde ebenfalls erfasst und teilweise verschüttet.

Großaufgebot der Rettungskräfte vor Ort

Ein Notruf wurde abgesetzt, und parallel wurde mit der Suche der Verschütteten begonnen. Die Tourengeher trugen allesamt Lawinensuchgeräte mit sich, so konnten sie rasch geortet und ausgegraben werden. Die beiden Notarzthubschrauber Christopherus 8 und Gallus 2 versorgten den schwer verletzten Tourenführer und die leicht verletzte 33-Jährige. Die 37-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Hinweise auf Fremdauslösung

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Ermittlungen ein, und konnte Skispuren von zwei Skifahrern in unmittelbarer Nähe des Lawinenanrisses feststellen. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein Skifahrer das Schneebrett beim Abschwingen in Bewegung setzte. Die beiden Skifahrer stiegen in weiterer Folge wieder in Richtung der Maroiköpfe auf. Die Polizeiinspektion Klösterle bittet um Zeugenaufrufe unter der Telefonnummer 059133 8104-100.