Saalbach-Vizeweltmeisterin verlor Kampf gegen Krebs

Eine große Persönlichkeit des alpinen Skisports ist nicht mehr. Die Slowenin Natasa Bokal verstarb am 31. Januar an einer Krebserkrankung. Einer ihrer größten Erfolge war die Sillbermedaille bei der Ski-WM in Saalbach.

Am Sonntag gab der slowenische Skiverband die Hiobsbotschaft bekannt: Natasa Bokal ist am 31. Januar im Alter von 58 Jahren gestorben. Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien sorgt diese Nachricht für Trauer im Skizirkus.

Vizeweltmeisterin bei Österreich-WM 1991

Natasa Bokal startete zwischen 1990 und 2003 im alpinen Skiweltcup in den Disziplinen Slalom und Riesentorlauf. Den Höhepunkt ihrer Karriere markierte die Silberne Medaille bei der Weltmeisterschaft 1991 in Saalbach. Im Slalom blieb sie lediglich 0,16 Sekunden hinter der Schweizerin Vreni Schneider. Dritte wurde damals die Österreicherin Ingrid Salvenmoser.

„Ich habe mich nie von der Welt abgeschottet“

† Natasa Bokal im Interview 2025

Bereits die zweite Krebserkrankung

Mit 35 Jahren beendete Bokal ihre aktive Rennkarriere, fungierte jedoch noch einige Jahre als Trainerin. Im Jahr 2019 erkrankte die Slowenin das erste Mal an Krebs, und konnte diesen besiegen. Fünf Jahre später wurde dann eine zweite Krebserkrankung im Darm entdeckt. Bokal ging sehr offen damit um. „Probleme und Hindernisse gehörten immer zu meinem Leben. Ich versuche, weiterzuleben, ein normales Leben zu führen. Ich habe mich nie von der Welt abgeschottet. Ich bin nicht jemand, der sich zwischen vier Wänden verbarrikadiert und abwartet, was passiert“, sagte sie in einem Interview mit sportal.si im Frühjahr 2025.