Lotto-Ziehung, am 1. Februar: Diese Zahlen wurden gezogen

Am heutigen Sonntag, dem 1. Februar 2026 findet wieder eine Lotto-Ziehung statt. Diesmal geht es um einen Vierfachjackpot. Viele Österreicher hoffen bei "6 aus 45" auf den großen Treffer. Hier sind die Gewinnzahlen.

Bei der Lotto-Ziehung, am 1. Februar geht es um den ersten Vierfachjackpot des Jahres.

Bei der Lotto-Ziehung, am 1. Februar geht es um den ersten Vierfachjackpot des Jahres.

Seit Mittwochabend wartet nun der erste Vierfachjackpot des Jahres auf die Spielteilnehmer bei Lotto. Bis zum Annahmeschluss hatte am Mittwoch erneut niemand die “sechs Richtigen” auf einem abgegebenen Tippschein angekreuzt. Im Topf für den oder die Sechser warten jetzt 4,3 Millionen Euro. Bei LottoPlus gab es bei der Mittwochsziehung ebenfalls keinen Sechser, weshalb es beim LottoPlus Sechser am Sonntag um rund 300.000 Euro geht.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 1. Februar gezogen Lotto : 4, 5, 6, 11, 32, 35 Zusatz-Zahl: 9

: 4, 5, 6, 11, 32, 35 Zusatz-Zahl: 9 Lotto-Plus : 5, 6, 18, 36, 42, 43

: 5, 6, 18, 36, 42, 43 Joker: 0, 5, 1, 2, 6, 2

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2026 um 19:44 Uhr aktualisiert