Wetter am Montag: Zweigeteiltes Österreich

Am zweiten Februartag scheint im Westen des Landes die Sonne, während im Osten Wolken und Nebel überwiegen. Auch Schnee kann dort fallen. Am Morgen kann es bis zu minus elf Grad kalt werden.

In der Westhälfte Österreichs scheint meist die Sonne, in den Niederungen und Becken liegen aber auch einige Nebelfelder. Im Osten und Südosten hält sich die dichte, hochnebelartige Bewölkung weiterhin hartnäckig und regional kann es auch unergiebig schneien, so die GeoSphere Austria. Erst nachmittags bekommt die Wolkendecke hier ein paar Lücken. Der Wind frischt im Bergland und im Osten mäßig aus Ost bis Süd auf. Frühtemperaturen minus 11 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 1 bis 9 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Freundliches Bergwetter am Montag

Am Montag stellt sich in den meisten Gebirgsgruppen wieder sehr sonniges und trockenes Freizeitwetter mit guter Fernsicht ein. Nur nach Osten zu liegen über vielen Niederungen neuerlich Hochnebelfelder, deren Obergrenze zwischen 1000 m und 1600 m Höhe liegt und damit manche Gipfel in Nebel hüllen. Der aufkommende Südwind hält sich noch in Grenzen und ist nur in ausgesprochenen Föhnschneisen zu spüren.