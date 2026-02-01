KI-Trading-Falle: Österreicher verliert hohen fünfstelligen Betrag

Im Oktober 2025 stieß ein 47-jähriger Österreicher auf eine KI-Trading-Plattform und registrierte sich dort. Noch am Tag der Anmeldung wurde er von angeblichen Mitarbeitern zweier Internetseiten telefonisch kontaktiert.

Geld ins Ausland überwiesen, Kontaktperson weg

In einem Fall wurde der Mann von einem bisher Unbekannten unterstützt und dazu gebracht, Geld an verschiedene Konten in Luxemburg, den Niederlanden und Litauen zu überweisen – angeblich, um mithilfe von KI-gestütztem Handel Gewinne zu erzielen. Erst am 29. Januar 2026 bemerkte der Mann den Betrug, zu diesem Zeitpunkt war die Kontaktperson jedoch nicht mehr erreichbar. Im zweiten Fall informierte eine weitere männliche Person den 47-Jährigen über verschiedene Krypto-Handelsgeschäfte. Dabei wurden ihm Investments mit angeblich garantierten monatlichen Renditen von 6,2 bis 7,8 Prozent vorgeschlagen. Das investierte Geld sollte vom Bitcoin-Wallet des Opfers auf das Wallet der Täter transferiert werden. Laut eigener Recherche des Opfers kam es auf seinem Wallet jedoch zu keinen Transaktionen. Der Gesamtschaden für den Mann beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.