Sekundenschlaf auf der B171: Vater mit zwei Kindern verunfallt

Ein Sekundenschlaf am Steuer löste am Samstagabend auf der B-171 bei Schwaz einen Unfall aus. Seine beiden Kinder saßen auf der Rückbank.

Ein Sekundenschlaf hatte am Samstagabend, dem 1. Februar 2026, auf der B171 bei Schwaz (Tirol) schwere Folgen. Gegen 17 Uhr war ein 39-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem Wagen in Richtung Schwaz unterwegs. Auf der Rücksitzbank saßen seine beiden Kinder im Alter von neun und sieben Jahren. Laut eigenen Angaben geriet der Lenker wegen Sekundenschlafs über die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Betonpfosten. Durch die Kollision kippte das Auto auf die Beifahrerseite und schlitterte noch rund fünf Meter über die Fahrbahn.

Ersthelfer retteten Vater und Kinder aus Unfallauto

Nachkommende Verkehrsteilnehmer konnten den Mann und seine beiden Kinder aus dem Unfallfahrzeug bergen. Alle drei wurden noch am Unfallort erstversorgt und anschließend von der Rettung zur weiteren medizinischen Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die B171 vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz standen zwei Rettungswagen und ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Schwaz mit drei Einsatzfahrzeugen sowie zwei Polizeistreifen.