Tödlicher Skidoo-Unfall in Oberösterreich: 61-Jähriger verstorben

Ein Freizeit-Ausflug endete tödlich: Bei einer Skidoo-Tour in Oepping im Bezirk Rohrbach kam Sonntagabend ein 61-Jähriger ums Leben. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Bei einer Skidoo-Tour im Gemeindegebiet von Oepping kam ein 61-Jähriger ums Leben.

Bei einer Skidoo-Tour im Gemeindegebiet von Oepping kam ein 61-Jähriger ums Leben.

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, kam es am Sonntagabend (1. Februar 2026) im Gemeindegebiet von Oepping (Bezirk Rohrbach, Oberösterreich) gegen 18.30 Uhr zu einem tödlichen Unfall mit einem Skidoo-Fahrer. Drei Männer aus dem Bezirk Rohrbach waren gemeinsam unterwegs und unternahmen eine Skidoo-Tour.

Fahrt über Wiese nahe dem Waldrand

Laut Polizei fuhren die drei Männer zu diesem Zeitpunkt über eine Wiese nahe eines Waldrands. Der 61-jährige Lenker befand sich dabei an der Spitze der Gruppe. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Skidoo. In weiterer Folge glitt das Fahrzeug unkontrolliert nach rechts und rutschte in den angrenzenden Wald. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Seine beiden Begleiter alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

Reanimation ohne Erfolg

Ein Notarzt leitete laut Polizei sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz der raschen medizinischen Versorgung konnte dem 61-Jährigen nicht mehr geholfen werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.