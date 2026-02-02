Skip to content
Der 23-Jährige soll seine Ex-Freundin schon häufiger bedroht, geschlagen und genötigt haben.
Flachgau / Salzburg
02/02/2026
In Justizanstalt

23-Jähriger droht Ex-Freundin mit Messer – und das nicht zum ersten Mal

Ein 23-jähriger Mann soll seine 22-jährige Ex-Freundin bei einer Tankstelle im Salzburger Flachgau mit einem Messer bedroht haben. Er wurde in die Justizanstalt gebracht.

Phillip Plattner
In der Nacht auf Sonntag, 1. Februar kurz nach Mitternacht, wurde die Polizei zu einer Tankstelle nach Oberalm (Flachgau, Salzburg) gerufen. Dort soll ein 23-jähriger Bosnier seine 22-jährige Ex-Freundin mit dem Messer bedroht haben. Und damit nicht genug, stellte sich heraus, dass er die 22-Jährige in der Vergangenheit immer wieder geschlagen, genötigt und mit dem Umbringen bedroht haben soll, berichtet die Polizei nun. Die Beamten stellten vor Ort dann das Messer sicher und brachten den Mann in die Justizanstalt.

