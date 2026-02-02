Wirbelbruch: Streit um Handy endet gleich zwei Mal vor Gericht

Ein mehr als ungewöhnlicher Fall hat sich am Bezirksgericht Salzburg kürzlich abgespielt. Erst ist es nur um zwei Mädchen und ein Handy gegangen, schließlich gab es eine Schlägerei mit Folgen.

Eigentlich war es „nur“ Sachbeschädigung an einem Handy, das zu einem Prozess am Bezirksgericht Salzburg im November führte. Dort musste sich deswegen ein Mädchen verantworten, sie soll das Handy eines weiteren Mädchens eben beschädigt haben. Wie der Prozess ausgegangen ist, ist unklar. Was sich danach vor dem Gerichtssaal abgespielt hat, war jedenfalls schockierend.

Einer der Väter schuldig gesprochen

Wie der „ORF“ nun berichtet, haben sich die beiden Väter dort nämlich geprügelt. Das ging so weit, dass der Richter die Polizei holte, einer der beiden Väter hatte einen Wirbelbruch am Rücken, eine Schädelprellung und eine Verletzung der Halswirbelsäule. Daher musste, ausgehend von der Sachbeschädigung an einem Handy, zwei Monate später sich der andere Vater wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Und er wurde rechtskräftig zu 18 Monaten teilbedingter Haft verurteilt.