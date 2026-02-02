Gefängnisse voll: „Vorstellung, dass Haft besser macht, ist illusorisch“

Der Anstieg der Häftlinge in Österreich ist kaum zu übersehen, Experten fordern daher Maßnahmen. Eine davon soll etwa sein, Haftstrafen unter zwölf Monaten zu verkürzen. Experte Christian Grafl hat sich nun dazu geäußert.

In der „ZIB2“ meint Christian Grafl vom Universitätsinstitut für Strafrecht und Kriminologie Graz zum Anstieg der Häftlinge und den damit oft auch einhergehenden Platz- und Betreuungsproblemen, dass man dem Überbelag irgendwie Herr werden müsse. Aktuell sind rund 10.000 Menschen in Österreich in Haft, Grund dafür sei laut Grafl vor allem die Verschärfung in der Strafpraxis und der Gesetzgebung.

Christian Grafl vom Universitätsinstitut für Strafrecht und Kriminologie Graz

„Irrtum“, dass Republik unsicherer werden könnte

„Wir fordern eine einmalige bedingte Entlassung“, erklärt er im „ZIB2“-Gespräch und spricht dabei auch frühere Amnestiegesetze an. Diese besagten, dass Menschen, die nur eine kurze unbedingte Freiheitsstrafe (maximal zwölf Monate) verbüßen müssen, können nach der Hälfte der Strafzeit bedingt entlassen werden – mit einer Probezeit. Dass das die Republik unsicherer machen könnte, hält Grafl für einen „Irrtum“. Eine frühere Entlassung sei „durchaus üblich“.

Bei geringen Haftstrafen handelt es sich „nicht um Mörder und Totschläger“

Als Beispiel nimmt er das Jahr 2024 her, in diesem seien rund 4.500 Personen zu einer Haftstrafe von unter einem Jahr verurteilt worden. Dabei würde es sich auch „nicht um Mörder und Totschläger“ handeln, sondern vor allem um Vermögensstraftäter und Haftstrafen bis zu einem Jahr wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Mehr Fußfesseln statt Gefängnis sieht er als „keinen schlechten Vorschlag“, meint aber auch, dass das nicht so einfach von einem Tag auf den anderen umzusetzen sei. Grafl fordert, dass Haft nur als „letztes Mittel“ und vor allem auch nur für jene Menschen, die gefährlich sind, sein sollte. „Die Vorstellung, dass Haft grundsätzlich besser macht, ist illusorisch“, so der Experte.

Häftlinge aus Drittstaaten abschieben?

Warum man jene fast 50 Prozent der Häftlinge aus Drittstaaten nicht einfach – wie es etwa die FPÖ möchte – abschieben könne, erklärt Grafl ebenfalls. Als Beispiel führt er dabei etwa einen Rumänen an, der schon seit 20 Jahren hier in Österreich lebt, aber eben nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat. Diesen könne man nicht nach Rumänien abschieben, da er all seine Sozialkontakte in Österreich habe. Außerdem müsse man auch immer schauen, ob die Haftbedingungen im Herkunftsland überhaupt den Menschenrechten entsprechen.