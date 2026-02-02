Skip to content
/ ©Montage: Canva/ÖAMTC
Foto auf 5min.at zeigt eine verletzte Skifahrerin auf der Piste und einen Rettungshubschrauber.
Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 60-Jährige ins Krankenhaus geflogen.
Bezirk Kitzbühel / Tirol
02/02/2026
Schwer verletzt

Skifahrer (60) stürzt in steiles Waldstück ab

Ein 60-jähriger Deutscher war im Skigebiet "KitzSki Kirchberg / Kitzbühel" unterwegs, kam jedoch von der Piste ab und wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich ins Krankenhaus.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Auf einer blau markierten Piste im Skigebiet „KitzSki Kirchberg / Kitzbühel“ (Tirol) ist ein 60-jähriger Deutscher am Sonntag, 1. Februar 2026, gegen 15.45 Uhr über den Pistenrand hinaus und zehn Meter in ein steiles Waldstück abgestürzt. Wie die Polizei berichtet, hat er bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten und musste erst von der Bergrettung Kirchberg in Tirol gerettet und anschließend vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

