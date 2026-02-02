Drei Mal knapp daneben: Bei Burgenländern fehlte immer die „32“

"Bitte warten" heißt es auch nach der Lotto-Ziehung am Sonntag, 1. Februar 2026. Neuerlich wurde der Sechser nicht geknackt, nun geht es im Fünffachjackpot um sechs Millionen Euro.

Das große Warten auf den Millionengewinn hatte auch bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 1. Februar 2026, kein Ende. Der erste Vierfachjackpot des Jahres konnte nicht geknackt werden und wurde somit zum ersten Lotto-Fünffachjackpot 2026. Heißt konkret: Am kommenden Mittwoch, 4. Februar, geht es um nicht weniger als sechs Millionen Euro. Ganz leer sind die Österreicher aber nicht ausgegangen. Im Gegenteil: Gleich drei Gewinne, die deutlich im sechsstelligen Bereich waren, wurden verzeichnet.

Lotto-Ziehung: Vier Österreicher tippen knapp daneben

Aber erst noch einmal zu den glücklosen Lottospielern zurück. Bei der traditionellen „6 aus 45“-Ziehung gab es nämlich vier Fünfer mit Zusatzzahl. Gleich drei Burgenländer und ein Wiener bekommen damit jeweils etwas mehr als 43.000 Euro. Kurios: Bei allen drei Burgenländern fehlte jeweils die Zahl 32 auf den Millionengewinn, wie die „Österreichischen Lotterien“ berichten. Bei allen dreien war also die 9 statt der 32 am Schein. Immerhin, für den Fünfer hätte es nämlich „nur“ etwa 1.552 Euro gegeben.

LottoPlus und Joker bringen drei Hochgewinner hervor

Die LottoPlus-Ziehung hat dafür gleich doppeltes Glück gebracht. Zwei Sechser wurden verzeichnet, einer davon ging nach Vorarlberg, der zweite nach Salzburg. In Vorarlberg war es der zehnte von 15 Tipps, in Salzburg der zweite von zehn Quicktipps, der jeweils etwas mehr als 181.000 Euro bringt. Und schließlich wurde auch der Joker auf einem EuroMillionen-Tippschein geknackt. Ein Kärntner hatte die richtigen Zahlen und das „Ja“ angekreuzt und darf sich nun über mehr als 276.000 Euro freuen.