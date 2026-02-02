235 und 216 km/h: Zwei Raser im Burgenland geblitzt

Sowohl auf der A3 als auch auf der A6 haben Beamte in Burgenland am Wochenende jeweils einen Lenker mit weit überhöhter Geschwindigkeit erwischt, heißt es nun.

Die Autobahnpolizei Potzneusiedl hat auf der A6 in Richtung Kittsee am Samstagvormittag, 30. Jänner 2026 gegen 8.30 Uhr, einen Slowaken angehalten, nachdem dieser mit 235 km/h statt der erlaubten 130 km/h unterwegs war. Ihm wurde sowohl der Führerschein als auch das Auto noch an Ort und Stelle abgenommen.

Deutscher mit 216 statt 130 km/h unterwegs

Am Sonntag wurden auf der A3 im Gemeindegebiet von Großhöflein (Eisenstadt-Umgebung, Burgenland) schließlich stationäre Abstands- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurde ein ein Lenker mit deutschem Unterscheidungskennzeichen mit einer Geschwindigkeit von 216 km/h gemessen. Auch hier wären 130 km/h erlaubt gewesen. Angehalten konnte er nicht werden, beide Raser werden aber den zuständigen Behörden angezeigt.