Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist das AMS-Gebäude in Villach.
Im Jahresvergleich sind die Arbeitslosenzahlen im Jänner weiter angestiegen.
Österreich
02/02/2026
Jänner-AMS-Zahlen

101.000 Menschen seit über einem Jahr ohne Job

Die AMS-Zahlen für Jänner sind da und zeigen: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit setzt sich weiter fort. Mit diesem steigt auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Jahresvergleich an. Mehr als 100.000 Menschen sind betroffen.

von Phillip Plattner
2 Minuten Lesezeit

Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen prägen auch im Jänner 2026 den österreichischen Arbeitsmarkt. Ende Jänner waren laut Arbeitsministerium rund 379.800 Personen arbeitslos gemeldet, was einem Anstieg von etwa 14.000 Personen im Vergleich zum Vorjahresjänner bedeutet. „Der Arbeitsmarkt steht weiterhin unter dem Eindruck der schwachen Konjunktur, zeigt aber zugleich erste Anzeichen einer Stabilisierung. Entscheidend ist, dass wir Menschen gezielt qualifizieren und besonders Jugendliche beim Einstieg in den Beruf unterstützen“, so Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann.

Foto in Bericht von 5min.at: Zu sehen ist Sozialministerin Korinna Schumann bei einer Parlamentssitzung vor einem Rednerpult.
Arbeitsministerin Korinna Schumann: „Der Arbeitsmarkt steht weiterhin unter dem Eindruck der schwachen Konjunktur.“

Beschäftigungsentwicklung leicht positiv

Immerhin: Insgesamt zeigt sich die Beschäftigungsentwicklung leicht positiv. Gegenüber dem Vorjahr gibt es rund 8.000 mehr Beschäftigungsverhältnisse, das Wachstum kann den Anstieg der Arbeitslosigkeit aktuell aber nicht ausgleichen, weil das Arbeitskräfteangebot weiter steigt. Während in acht Bundesländern eine Zunahme bei der Arbeitslosigkeit zu beobachten war, ging sie in Oberösterreich um minus 0,4 Prozent zuletzt leicht zurück.

Frauen von Anstieg stärker betroffen als Männer

Als arbeitslos oder in AMS-Schulung gemeldet waren im Jänner rund 456.200 Personen, was ein Plus von 10.700 Personen im Jahresvergleich ergibt. Zum Vergleich: Im Dezember 2025 waren es noch rund 435.000. Die Arbeitslosigkeit hat bei Frauen übrigens stärker zugenommen als bei Männern, generell war der Anstieg bei Österreichern (plus 4,2 Prozent) auch stärker als jener bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft (plus 3,3 Prozent). Und: Ende Jänner waren 101.536 Personen seit mindestens einem Jahr beim AMS als arbeitslos vorgemerkt, was einem Anstieg von 12.569 Personen gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Auch die Stellenausschreibungen bleiben zurückhaltend. 68.463 Stellen waren beim AMS mit Ende Jänner 2026 gemeldet, um 10,5 Prozent weniger als im Vorjahresjänner.

Mehr Suchende, weniger Lehrstellen

Die Jugendarbeitslosigkeit hatte zuletzt wieder einen leichten Anstieg (plus 1,6 Prozent) verzeichnet, sich ansonsten aber in den vergangenen Monaten „weitgehend stabil“ entwickelt. Am Lehrstellenmarkt ist die Lage aber angespannt. Während die Zahl der Lehrstellensuchenden stark angestiegen ist, sind die offenen Lehrstellen zurückgegangen. „Die Lehrstellenlücke weitete sich im Jänner 2026 auf rund 3.500 Stellen aus“, so das Ministerium. Dabei gibt es in sechs von neun Bundesländern mehr Suchende als Lehrstellen, lediglich in Oberösterreich, Salzburg und Tirol besteht ein Lehrstellenüberhang.

