Beifahrer droht Polizisten nach Unfall mit dem Umbringen

Ein nächtlicher Fehlalarm führt die Polizei nach Ebensee, doch erst ein Unfall und ein aggressiver Beifahrer machen den Einsatz brisant.

Was als nächtlicher Bankalarm beginnt, endet für einen 39-Jährigen in Handschellen - nach Drohungen und einem Angriff auf Polizisten in Ebensee.

Was als nächtlicher Bankalarm beginnt, endet für einen 39-Jährigen in Handschellen - nach Drohungen und einem Angriff auf Polizisten in Ebensee.

Gegen 2.25 Uhr wurde die Polizei am Sonntag, dem 1. Februar 2026, wegen eines Einbruchsalarms zu einer Bank nach Ebensee (Bezirk Gmunden, Oberösterreich) gerufen. Vor Ort stellt sich rasch heraus, dass keine Gefahr bestand. Der Alarm wurde irrtümlich ausgelöst. Die Beamten blieben dennoch am Einsatzort und warten auf eine Kontaktperson. Zu diesem Zeitpunkt deutete noch nichts auf einen weiteren Zwischenfall hin. Die Lage wirkte ruhig. Doch das sollte sich nur Minuten später ändern.

Hinweis auf Unfall im Nahbereich

Während die Polizisten noch vor der Bank stehen, sprach sie ein Passant an. Er berichtete von einem soeben stattgefundenen Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Nähe. Die Beamten reagieren sofort und begaben sich zur genannten Unfallstelle. Dort trafen sie auf einen Unfalllenker und dessen Beifahrer, beide 39 Jahre alt. Die Unfallaufnahme begann routinemäßig. Doch schon nach kurzer Zeit wurde klar, dass der Einsatz nicht ruhig enden wird.

Aggressives Verhalten gegenüber Beamten

Vor allem der Beifahrer fiel durch sein Verhalten auf. Er wurde zunehmend aggressiv gegenüber den Polizisten. Plötzlich lief er auf einen Beamten zu und holte mit der geballten Faust aus. Ein anderer Polizist konnte den Angriff im letzten Moment noch verhindern. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Doch selbst nach der Festnahme beruhigte sich die Situation nicht. Die Aggressionen setzen sich fort.

Polizist mit dem Umbringen bedroht

Der 39-Jährige drohte den Beamten mehrfach mit „umbringen“. Zudem trat er mit den Füßen gegen die Polizisten und versuchte, einem weiteren Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Der Mann stammt aus dem Bezirk Vöcklabruck. Er wurde schließlich in die Justizanstalt Wels eingeliefert.