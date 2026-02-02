Pleitewelle erfasst nächsten bekannten Nachtclub

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun nämlich berichtet, wurde auf Antrag einer Gläubigerin das Konkursverfahren über das Vermögen der „Take Five“-Betreiberfirma eröffnet. Auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) erklärt, das die Schuldnerin den laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Noch unklar ist, wie hoch die Schulden sind, auch bezüglich der Insolvenzursachen tappt man aktuell noch im Dunklen. Ob der Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger weitergehen kann, wird sich zeigen. Die Entscheidung diesbezüglich wird erst getroffen.

Auch Wiener Nachtclub von Pleite betroffen

In den vergangenen Tagen ist im Umfeld eines bekannten Nachtclubs übrigens ebenfalls eine Pleite zu vermelden gewesen. In Wien wurde über das Vermögen der „Prater Nostra GmbH“ ein Konkursverfahren eröffnet. Dabei handelt es sich um den Betreiber der „Pratersauna“. Alles dazu etwa auch hier: ÖGK und Finanzamt betroffen: Betreiber von bekanntem Nachtclub pleite.