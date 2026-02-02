Gewalttat in Niederösterreich: Mann verletzt Frau und sich selbst schwer

Am Montagnachmittag kam es im Bezirk Baden in Niederösterreich zu einer Gewalttat: Ein Mann soll zuerst seine Ehefrau und danach sich selbst schwer verletzt haben.

Im niederösterreichischen Bezirk Baden (Kottingbrunn) soll es am Montag (2. Feber) zu einer schrecklichen Gewalttat gekommen sein. Ein Mann soll dort seine Frau am frühen Nachmittag schwer verletzt haben, wie die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Nach Auskunft der Kronenzeitung soll der 66-Jährige mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Danach soll er sich selbst schwer verletzt haben. Beide Ehepartner wurden mit Notarzt und Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei erklärte. Zu den Hintergründen der grausamen Tat ist momentan noch nichts bekannt. „Derzeit sind Landeskriminalamt, Mordabteilung und Tatortgruppe vor Ort“, heißt es seitens der Polizei Niederösterreich.

Update 17 Uhr: Gewalttat auf Ehefrau

Nach Angaben der Austria Presse Agentur (02.02.2026) handelt es sich um einen 66-Jährigen und seine gleichaltrige Ehefrau. Nach der Gewalttat habe er offenbar versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Über die Hintergründe der Tat waren zunächst keine Informationen bekannt. Beide Personen mussten intensivmedizinisch versorgt werden. Die Frau, die lebensgefährliche Verletzungen erlitt, wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, während ihr Ehemann mit einem Notarztwagen transportiert wurde. Laut der Krone soll der Mann die Tat zuvor per Mail gegenüber mehreren Empfängern angekündigt haben. Nähere Informationen folgen.

Hilfe rund um die Uhr: Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2026 um 18:59 Uhr aktualisiert