Skiunfall am Feuerkogel: 58-Jährige nach Kollision schwer verletzt

Bei einem schweren Skiunfall im Skigebiet Feuerkogel im Bezirk Gmunden ist eine 58-jährige Skifahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde nach einer Kollision mit einem Snowboarder per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Im Skigebiet Feuerkogel im Gemeindegebiet Ebensee kam es am Montagvormittag, dem 2. Februar, zu einem schweren Skiunfall. Gegen 11.10 Uhr war ein 18-jähriger Snowboarder aus Wien gemeinsam mit seinem Vater auf der Piste unterwegs. Der junge Mann wollte die Abfahrt Nummer 1d mit der Schwierigkeitsstufe „rot“ befahren. Etwa auf halber Strecke kam er in einem flachen Abschnitt der Piste in einer Linkskurve zu Sturz. Ursache war laut Polizei ein Fahrfehler.

Frau wurde schwer verletzt

In der Folge rutschte der Snowboarder mehrere Meter hangabwärts und prallte gegen eine 58-jährige Skifahrerin, die sich am Rand der Piste befand. Durch die Kollision stürzte die Frau auf die Piste und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Skifahrerin aus dem Bezirk Wels-Land wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Bad Ischl geflogen. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.