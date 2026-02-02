Salzburger Sanierungsfirma pleite: Über eine Million Euro Schulden

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) am Montag bekannt gab, wurde über zwei zusammenhängende Unternehmen aus Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet.

Am Landesgericht Salzburg wurden am Montag, 2. Feber, zwei Konkursverfahren eröffnet. Sowohl die Adlerblick Altbausanierung GmbH als auch die Adlerblick Holding GmbH sind betroffen. Ersteres Unternehmen ist im Bereich Altbausanierung tätig, der Geschäftsbetrieb läuft laut Auskunft des KSV 1870. Die Adlerblick Holding hält wiederum 100 Prozent der Geschäftsanteile an der Adlerblick Altbausanierung.

Adlerblick Altbausanierung: Über eine Million Passiva

Von dem Konkurs des Sanierungsunternehmens sind nach Angaben des KSV 1870 14 Mitarbeiter und 75 Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 1.348.600 Euro, demgegenüber stehen „Anlage- und Umlaufvermögen sowie fällige Kundenforderungen in Höhe von rund 170.000 Euro“, wie der KSV 1870 erklärt. Als Insolvenzursache wird ein Förderungsausfall von rund 186.000 Euro angegeben.

Adlerblick Holding: Liegenschaft konnte nicht verkauft werden

Von der Insolvenz der Adlerblick Holding sind nur zwei Gläubiger betroffen, als Aktiva führt der KSV 1870 einen Liegenschaftsbesitz in Saalfelden an, die Passiva belaufen sich auf 906.100 Euro. Hier ist die Insolvenz darauf zurückzuführen, dass der geplante Verkauf der Liegenschaft bis dato nicht zustande kam. Gläubiger beider Unternehmen können ihre Forderungen ab sofort und bis zum 8. April über den KSV 1870 anmelden.