Zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen: Polizei bittet um Hinweise

In einem Linienbus der Linie 160 ist es am 18. Jänner zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 44-jähriger Mann wurde dabei von einem bislang unbekannten Jugendlichen attackiert. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich am 18. Jänner 2026 gegen 20.49 Uhr während der Fahrt in Richtung Lustenau Kirchplatz. Laut Polizeiangaben wurde der Mann im Bus zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde auch seine Sehbrille beschädigt.

Auseinandersetzung begann bereits zuvor

Bereits kurz davor war es beim Engel-Kreisverkehr zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Dort geriet das spätere Opfer mit einer Gruppe von etwa sechs Jugendlichen in Streit. Die Situation verlagerte sich anschließend in den Linienbus. Während der Fahrt kam es schließlich zur körperlichen Attacke. Der mutmaßliche Täter schlug dem 44-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Nach der Tat verließ die Gruppe an der Haltestelle Kirchplatz den Bus und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und ersucht Fahrgäste oder andere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Lustenau (+43 59133 8144-100) eingebracht werden.