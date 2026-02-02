Zwölf Jahre Haft für Hammerattacke auf Mutter in Kitzbühel

Im Fall des versuchten Mordes an einer Mutter im Bezirk Kitzbühel (Tirol) ist nun ein Urteil gefallen. Nach Angaben von ORF Tirol wurde die mittlerweile 23-jährige Angeklagte von den Geschworenen einstimmig des Mordversuchs schuldig gesprochen. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Zusätzlich wurde die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Hintergründe der Tat:

Der Angriff stand in engem Zusammenhang mit der Geschlechtsanpassung der Angeklagten sowie einem als „toxisch“ beschriebenen Mutter-Tochter-Verhältnis. Die Frau wurde als Junge geboren… laut Verteidigung habe die Mutter jedoch „immer nur eine Tochter gewollt“. Die Angeklagte schilderte, sie habe sich in dieser Abhängigkeit wie in einem Gefängnis gefühlt… und hat eine Geschlechterumwandlung vollzogen. Vor Gericht erklärte die Beschuldigte laut ORF Tirol, sie habe nicht die Mutter als Person töten wollen, sondern die „Abhängigkeit von ihr“. Das Opfer wurde bei der Tat zwar nur leicht verletzt, die Schläge hätten laut Gutachten jedoch tödlich enden können, so ORF Tirol. Die Mutter erschien nicht zur Verhandlung. Mehr zum Fall hier: Mordversuch in Tirol? 22-Jährige schlägt schlafende Mutter mit Hammer.