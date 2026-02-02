Schwerer Arbeitsunfall: 33-Jähriger in technische Anlage gestürzt

Ein 33-Jähriger stürzte in Starkenbach bei Revisionsarbeiten in eine technische Anlage. Trotz schwerer Verletzungen gelang es ihm, einen Kollegen zu alarmieren.

Am Montagvormittag (2. Februar 2026) kam es auf einem Betriebsgelände in Starkenbach zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger führte gegen 11 Uhr allein Revisionsarbeiten an einer technischen Anlage durch, als er aus bislang ungeklärter Ursache in die Anlage stürzte und dabei schwer verletzt wurde.

Ins Krankenhaus gebracht

Trotz seiner Verletzungen gelang es dem Mann, selbstständig einen Arbeitskollegen zu verständigen, der den Unfall nicht bemerkt hatte und umgehend die Rettungskette auslöste. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und Rettungskräfte wurde der Verletzte mit einem Rettungsfahrzeug in das Krankenhaus Zams gebracht. Neben der Polizei standen ein Notarztteam, die Rettung Zams, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren Zams und Schönwies im Einsatz, berichtet die Tiroler Polizei.