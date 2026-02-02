Mordversuchprozess: Milde Strafe nach Messer-Vorfall am Bahnhof

Im Prozess um den außergewöhnlichen Mordversuch ohne Opfer am Landesgericht Wels ist nun ein Urteil gefallen: Die 23-Jährige wurde vom Hauptvorwurf des versuchten Mordes freigesprochen. Die Geschworenen entschieden stattdessen auf versuchte gefährliche Drohung sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt. Die junge Frau, die zum Tatzeitpunkt laut Gutachten trotz einer „nachhaltigen schweren psychischen Störung“ zurechnungsfähig war, erhielt eine bedingte Haftstrafe von sechs Monaten. Als Auflagen wurden eine dreijährige Probezeit mit Bewährungshilfe sowie eine verpflichtende Therapie in einer forensischen Ambulanz festgelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Hintergründe und Krankengeschichte

Die psychisch vorbelastete Frau – die bereits 30-mal in psychiatrischer Behandlung war – gab an, „böse Stimmen“ hätten ihr die Tat befohlen. Die Gutachterin diagnostizierte Anzeichen eines Borderline-Syndroms und einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Die Angeklagte zeigte sich vor Gericht reumütig und gab an, durch neue Medikamente mittlerweile stabil und symptomfrei zu sein. Den Vorwurf des Mordvorsatzes wies die Verteidigung erfolgreich als „weit über das Ziel geschossen“ zurück. Mehr zum ursprünglichen Vorfall am Bahnhof Gmunden hier: Mordversuchprozess ohne Opfer: 23-Jährige vor Gericht in Wels. (APA/RED; 02.02.2026)