IHS korrigiert Prognose: Inflation sinkt 2026 auf 2,2 Prozent

Die Inflation in Österreich dürfte im Jahr 2026 weiter zurückgehen. Wie mehrere Medien berichten, basierend auf der Austria Presse Agentur (APA), hat das Institut für Höhere Studien (IHS) seine Prognose für die Teuerungsrate auf 2,2 Prozent gesenkt. In der ursprünglichen Winterprognose aus dem Dezember war das IHS noch von einer höheren Inflation von 2,5 Prozent ausgegangen.

Technisches Update

Rückblickend lag die durchschnittliche Inflationsrate im Jahr 2025 laut mehreren Medien, bei 3,6 Prozent, im Dezember 2025 betrug sie 3,8 Prozent. Für Jänner 2026 wird derzeit ein Wert zwischen 2,4 und 2,5 Prozent erwartet. Damit nähert sich die Teuerung dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent an. Die nun erfolgte Abwärtskorrektur der Prognose basiert laut IHS auf einem technischen Update, das jüngste Marktentwicklungen sowie die spürbare Wirkung von Energiepaketen und Mehrwertsteuersenkungen berücksichtigt. Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen: Geopolitische Unsicherheiten, insbesondere bei Öl- und Gaspreisen, sowie die Neugewichtung des Warenkorbs durch Statistik Austria könnten die weitere Inflationsentwicklung beeinflussen, heißt es.