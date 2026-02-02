Vom Brot bleibt nur ein Krümel für die Landwirtschaft…

Während die Preise für Lebensmittel im Supermarkt hoch bleiben, geraten Österreichs Ackerbauern immer stärker unter Druck. Die Erzeugerpreise stagnieren bereits das zweite Jahr in Folge, gleichzeitig fressen hohe Produktionskosten die Einkommen der Betriebe auf. Für eine Tonne Mahlweizen erhalten Landwirte aktuell rund 180 Euro – ein Minus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so in einer aktuellen Aussendung.

Nur 20 Cent für die Bauern…

Besonders brisant ist die Verteilung der Wertschöpfung: Von einem 1-Kilo-Laib Brot landen gerade einmal rund 20 Cent bei den Bauern – das sind nur etwa sechs Prozent des Verkaufspreises. Bei einer Semmel bleibt dem Landwirt sogar nur rund ein Cent. Bauernbund-Präsident Georg Strasser findet dafür klare Worte: „Selbst wenn der Bauer seinen Weizen verschenkt, würde die Semmel für Konsumenten nur um rund einen Cent billiger. Zu diesen Preisen können wir in Österreich kein Getreide produzieren.“

Düngemittel als Kostentreiber

Ein zentraler Kostentreiber sind die Düngemittel, deren Preise seit dem Krieg in der Ukraine massiv gestiegen sind. Zusätzliche Belastungen durch den CO₂-Grenzausgleich (CBAM) und EU-Klimavorgaben seien aus Sicht des Bauernbundes nicht tragbar. Strasser fordert Entlastungen und verweist auf die Initiative von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig in Brüssel:

„CBAM muss entweder ausgesetzt werden oder die Einnahmen daraus gezielt zur Entlastung der Landwirtschaft verwendet werden.“

Dringender Handelsbedarf seitens des Bauernbundes

Auch beim Pflanzenschutz sieht der Bauernbund dringenden Handlungsbedarf. Während in Drittstaaten wie Südamerika oder der Ukraine Mittel erlaubt sind, die in der EU seit Jahrzehnten verboten sind, fordert Strasser strengere Kontrollen: „Wir brauchen ein nationales Monitoring für Lebensmittel aus Drittstaaten wie Südamerika oder der Ukraine.“ Dass es um mehr geht als um Preise, betont Bauernbund-Direktorin Corinna Weisl. Getreide sei ein zentraler Pfeiler der Krisenvorsorge, doch der Selbstversorgungsgrad liegt bereits unter 100 Prozent. „Wir setzen die österreichische Krisenvorsorge aufs Spiel, wenn wir hier nicht gegensteuern“, warnt Weisl. Auch Konsumenten und Handel nimmt sie in die Pflicht:

„Heimische Lebensmittel gibt es nicht zum Nulltarif. Unsere Bauernfamilien haben nur dann eine Zukunft, wenn Konsumenten zu österreichischen Lebensmitteln greifen.“ Mit der Kampagne „Schleuderpreise stoppen“ will der Bauernbund nun Druck machen – für faire Preise und eine Landwirtschaft, die auch morgen noch bestehen kann.