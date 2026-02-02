Alkoholisiert und Drogentest positiv: Aggressiver Lenker gefasst

Nach einem Sachschadenunfall wurde ein 25-Jähriger gegenüber der Polizei handgreiflich. Der alkoholisierte und unter Drogen stehende Mann ohne Führerschein wurde nach heftigem Widerstand festgenommen.

Am Montagmorgen, des 2. Februar verursachte ein 25-jähriger Italiener in Wals (Salzburg) einen Sachschadenunfall. Bei der Unfallaufnahme verhielt sich der Mann äußerst aggressiv: Er spuckte mehrfach in Richtung der Polizisten, beleidigte und bedrohte diese.

Anzeige raus

Ein Alkotest ergab 1,4 Promille, der Drogentest fiel positiv aus. Da der Mann sein aggressives Verhalten nicht einstellte, wurde er von den Beamten festgenommen. Dabei wurden sowohl ein Polizist als auch der 25-Jährige leicht verletzt. Der Mann war führerscheinlos und wird nun auf freiem Fuß angezeigt.