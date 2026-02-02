Polizei-Duo rettet Urlauber: Sie „wurden zu Lebensrettern“

Zwei Polizisten retteten in Altenmarkt einem 48-jährigen Urlauber das Leben. Mit Herzdruckmassage und Defibrillator kämpften sie erfolgreich gegen den Herzstillstand.

In einem Hotel in Altenmarkt im Pongau hat das schnelle Eingreifen von zwei Polizisten einem Urlauber das Leben gerettet. Auf Anfrage von 5 Minuten teilte die Polizei Salzburg mit: „Bei dem Mann handelt es sich um einen 48-jährigen Ungarn, der in einem Hotel in Altenmarkt auf Urlaub war.“

Sie wurden zu Lebensrettern

Über den Notruf ist am 27. Jänner gegen 6.51 Uhr die Information über einen internen Notfall eingelangt. Die beiden Polizisten waren die ersten am Einsatzort und begannen sofort „mit dem Einsatz des Defibrillators und der Herzdruckmassage“, bis die Rettungskräfte die Versorgung übernahmen. Auf Social Media hieß es: „Alexander und Andreas wurden zu Lebensrettern! … Durch das rasche Handeln der Polizisten und dem Einsatz des Defibrillators konnte dem Mann das Leben gerettet werden. Danke für diesen grandiosen Einsatz.“