62-jähriger Skifahrer nach schwerem Sturz bewusstlos

Am Montagmittag ereignete sich in Ischgl ein folgenschwerer Sturz eines 62-jährigen Urlaubers. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Robin 3“ ins Krankenhaus gebracht.

Am Montag, 2. Februar 2026 gegen 13.50 Uhr ereignete sich im Schigebiet Ischgl (Tirol) ein schwerer Skiunfall. Ein 62-jähriger niederländischer Staatsangehöriger fuhr von der Bergstation der Höllspitzbahn über die rot markierte Piste 38 talwärts, als er aus bisher unbekannter Ursache stürzte. Dabei verlor er einen Schi, rutschte unkontrolliert Richtung Pistenrand, überschlug sich mehrfach und blieb bewusstlos liegen.

Ins Krankenhaus geflogen

Seine Verwandten leisteten erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Die Pistenrettung Ischgl versorgte den Verletzten zunächst, bevor er von der Notarzthubschrauber „Robin 3“ per Winde geborgen wurde. Anschließend wurde der Mann mit schweren Kopfverletzungen in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.