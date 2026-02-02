Betonmischer kippt in Steinach am Brenner um – Fahrer verletzt

Unfall im Wipptal: Ein 44-jähriger Lkw-Lenker wurde verletzt, als sein Fahrzeug am Montag in einer Rechtskurve umstürzte. Es kam zu erheblichen Verzögerungen im Nachmittagsverkehr.

Am Montag, 2. Februar 2026 gegen 13 Uhr kam es auf der Brennerstraße im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner, Ortsteil Stafflach (Tirol), zu einem schweren Unfall. Ein 44-jähriger türkischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Innsbruck, verlor in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Betonmischwagen, berichtet die Tiroler Polizei. Der LKW kippte auf die Fahrerseite und verursachte einen Totalschaden.

Ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer zog sich Verletzungen am Kopf, Nacken und an der Hand zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Die Brennerstraße musste bis etwa 16.15 Uhr gesperrt werden – eine Umleitung über die Brennerautobahn wurde eingerichtet. Im Einsatz standen die freiwilligen Feuerwehren Steinach und Vals/St. Jodok, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei, ein Abschleppunternehmen sowie die Polizei.