Post in Österreich: Weniger Briefe, mehr Pakete

Das Paketaufkommen in Österreich wächst stetig weiter. Laut aktuellem RTR Post Monitor wurden im dritten Quartal 2025 rund 100,9 Millionen Sendungen verschickt – ein Plus von drei Prozent.

Der aktuelle RTR Post Monitor für das 3. Quartal 2025 zeigt erwartbare Entwicklungen im österreichischen Postsektor. Wie die RTR meldet, setzt sich der Rückgang bei Briefen weiter fort: Im dritten Quartal wurden 101,0 Millionen Briefe befördert – rund 11 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Auch der internationale Versand sank leicht auf 6,1 Millionen Briefe, ein Minus von 1,3 Prozent, so in einer aktuellen Aussendung.

100,9 Millionen Pakete verschickt

Bei Paketen zeigt sich hingegen ein anhaltendes Wachstum. Insgesamt wurden 100,9 Millionen Pakete verschickt, ein Anstieg von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Marktführer bleibt die Österreichische Post AG mit einem Anteil von 51,7 Prozent, gefolgt von Amazon (16,8 Prozent) und DPD (13,7 Prozent).

9,1 Millionen Pakete gingen ins Ausland

Auch der Paketversand ins Ausland legte deutlich zu: 9,1 Millionen Pakete gingen von Österreich in andere Länder, davon 8,3 Millionen innerhalb des EWR und 0,8 Millionen in Regionen außerhalb des EWR. In beiden Bereichen führt die Österreichische Post AG mit 27,2 Prozent Marktanteil, gefolgt von GLS (21,8 Prozent) und UPS (21,2 Prozent).