Tragödie auf der S16: 22-Jähriger stirbt bei Massenkarambolage

Ein schwerer Unfall im Klostertal forderte am Montagabend ein Todesopfer und sieben Verletzte. Ein Pkw geriet in den Gegenverkehr und löste eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus.

Ein Wagen prallte auf der S16 gegen einen Sattelzug, der daraufhin in zwei weitere Autos raste.

Am Montag, 2. Februar 2026, kurz nach 17 Uhr kam es auf der Arlbergschnellstraße (S16/Vorarlberg) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei geriet ein Auto-Lenker, der in Richtung Deutschland unterwegs war, aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug.

Ein Todesopfer

Durch den Aufprall wurde die Lenkachse des LKW beschädigt, wodurch der Fahrer die Kontrolle verlor und mit zwei weiteren Autos zusammenstieß. Ein 22-jähriger Auto-Lenker wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

´Mehrere Schwerverletzte

Sieben weitere Personen wurden teils schwer verletzt und mit Hubschraubern und Rettungsfahrzeugen in die Krankenhäuser Feldkirch und Bludenz gebracht. Die S16 bleibt voraussichtlich bis 22 Uhr gesperrt, die Klostertalerstraße L97 ist für Ausweichverkehr wieder freigegeben.

